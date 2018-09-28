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وزير املاك الدولة يأذن بإتمام اعمال تصفية املاك التجمع في موفى شهر مارس المقبل

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:02 ص
وزير املاك الدولة يأذن بإتمام اعمال تصفية املاك التجمع في موفى شهر مارس المقبل
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محمد وليد الجموسي
 
تمّ خلال جلسة عمل باشراف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد مؤخرا تقديم تقرير حول نشاط لّجنة تصفية الاموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل استعراض مدى تقدّم أعمال التصفية وتحديد استراتيجية عملها إلى حين ختم أعمال التصفية. وقد اشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة املاك الدولة الى ان اللجنة تمكنت من تحقيق إيرادات إلى غاية موفى شهر أوت 2018 بلغت قرابة 11 مليون دينار متأتية من عمليات التفويت في عدد من العقارات في كامل تراب الجمهورية. كما تمكنت اللّجنة من حصر الملفات العقارية في حدود 3000 ملف سيتمّ إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بها طبقا لقانون التصفية قبل الشروع في التفويت فيها.
وأكد الوزير في هذا الإطار على مزيد الترفيع في نسق أعمال التصفية داعيا أعضاء لجنة التصفية إلى ختم الأعمال في موفى شهر مارس المقبل.

كما تمّ خلال ذات الجلسة استعراض آخر مراحل تنفيذ مشروع المركب الثقافي والسياحي بعمارة الوطن / المقر المركزي بالعاصمة لحزب التجمع المنحل/ الذي من المنتظر أن تنتهي أشغال تهيئته خلال شهر مارس 2019 وذلك بالتعاون مع وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية.   
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