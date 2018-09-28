سليانة :الحماية المدنية تنظم عملية بيضاء استعدادا لمواجهة الفيضانات

نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة عشية أمس الخميس عملية بيضاء على مستوى جسر وادي سليانة تطبيقا للمخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهة الفيضانات والاستعداد للقيام بالنجدة وتقييم جاهزية مختلف الهياكل المعنية بإنجاح التدخل في الوقت المناسب. وشاركت في العملية فرق الحرس الوطني ومصالح التجهيز والإسكان والفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعية والبلدية وأعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بإشراف علي سعيد والي الجهة.





وانطلقت العملية من فرضية تهاطل الأمطار واعتمادا على نصائح المعهد الوطني للرصد الجوي على إثر تلقي معلومة حول فيضان وادي سليانة بمفترق الطريقين الوطنية رقم 4 ( في لتجاه العاصمة) والجهوية 73 (نحو الوسلاتية) وتصوّر انهيار جزء من جسر وادي سليانة وانجراف سيارة تحمل ثلاثة أشخاص إضافة الى تسرب مياه السيلان الى البناءات المجاورة.



