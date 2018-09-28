عاجل.. إجراء جديد ضد سعد لمجرد بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

صدمت إذاعة "موزاييك" التونسية، الفنان سعد لمجرد، بعدما قرارها بوقف بثّ أغانيه استجابة لطلبات بعض مستمعاتها، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذته إذاعات مغربية.





وقالت الإذاعة إن هذا الإجراء يأتي بعد أن قضت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس"، جنوب فرنسا، بإيداع لمجرد في السجن الاحتياطي، بعد أكثر من أسبوعين من التحقيقات على خلفية بلاغ تقدمت به فتاة فرنسية ثانية ضده، تتهمه فيه بالاعتداء عليها جسدياً في منتجع سياحي بمدينة "سان تروبيه".





وفي وقت سابق، قررت إذاعتا "2M" و"هيت راديو" المغربيتان، وقف بث أغنيات لمجرد، لافتة الى أنها ستقوم بذلك "حتى تهدأ الأمور"، استجابة لطلب الكثير من المستمعين. في المقابل، أعلنت إذاعة "شذى إف إم" أنها "لن تتوقف عن بث أغنيات لمجرد حتى يُحاكم ويصدر حكم نهائي، لأن احتمال براءته وارد وقائم".





ويواجه لمجرد اتهاماً قد يصل إلى سجنه لمدة 30 عاماً، في حال ثبوت تورطه في قضيتي الاغتصاب.