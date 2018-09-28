أمين غرفة التجارة المصرية - الصينية: الحروب الاقتصادية أصبحت أمر واقع



وأشار "حلمي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، إلى أن دور مصر كزعيمة إفريقية وعربية هو دور محوري ومهم.



ولفت أمين عام غرفة التجارة المصرية - الصينية إلى أن رئاسة مصر لمجموعة الـ77 يؤكد أن الدفاع عن مصالح 80% ممن يعيشون على كوكب الأرض هو أمر مهم.



قال الدكتور ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، إن العالم يمر حاليا بحروب اقتصادية شرسة، كان الجميع يتحدث عنها منذ سنوات، وتحدث الآن على الأرض.