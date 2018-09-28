ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لاعب سبورتنج: مواجهة بني عبيد بوابة الوصول لدور الـ 32 بكأس مصر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:47 ص
لاعب سبورتنج: مواجهة بني عبيد بوابة الوصول لدور الـ 32 بكأس مصر
محمد صلاح
طباعة
سارة سالم
 

 

 

 

قال محمد صلاح لاعب سبورتنج كاسل، قبل مواجهة فريقه مع بني عبيد غدا السبت، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر، بأنه يطمح مع فريقه للفوز على صاحب الأرض، مضيفا أن "بني عبيد" فريق كبير، ولكن يتميز كاسل بالقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى والحاسمة.

 

وعن الفريق الذي يتمنى مواجهته إذا تخطى فريقه الأدوار المقبلة، قال "صلاح" إن لكل مباراة ظروف مختلفة، ونستعد لكل مباراة على حده، وأن فرق الدوري الممتاز جميعم واحد، ما عدا قطبي الكرة المصرية أهلي وزمالك، ونادي الإسماعيلي لهم ترتيبات مختلفة، و ما يفرق هذه الأندية عن الباقي هو الخبرات، وأكد على أن الجميع رفع شعار "العودة بالفوز" والصعود للدور التالي.

 

وأوضح بأن التركيز ليس على كأس مصر فقط، ولكن أيضا في بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه غاب عنهم التوفيق في مباراتين، ولكن ما زالت البطولة في البداية والدوري ما زال طويلا، ويؤدي اللاعبون ما يطلب منهم للعودة مرة أخرى للصدارة.

 

وأكمل بأن مسابقة الكأس عرض لأي لاعب، قادر على تسويق نفسه، مشيرا إلى أن طموحه يبدأ بالمشاركة في الدوري الممتاز مع فريق كبير.

 

الجدير بالذكر أن سبورتنج كاسل حققت فوزا ثمينا على عرب الرمل بهدف نظيف بالدور التمهيدي الثالث ليتأهل للتمهيدي الرابع ويواجه بني عبيد عصر السبت المقبل خارج أرضه.

 

 

المزيد عن: محمد صلاح كاسل رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 2:20:02 AM