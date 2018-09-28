لاعب سبورتنج: مواجهة بني عبيد بوابة الوصول لدور الـ 32 بكأس مصر

قال محمد صلاح لاعب سبورتنج كاسل، قبل مواجهة فريقه مع بني عبيد غدا السبت، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر، بأنه يطمح مع فريقه للفوز على صاحب الأرض، مضيفا أن "بني عبيد" فريق كبير، ولكن يتميز كاسل بالقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى والحاسمة.

وعن الفريق الذي يتمنى مواجهته إذا تخطى فريقه الأدوار المقبلة، قال "صلاح" إن لكل مباراة ظروف مختلفة، ونستعد لكل مباراة على حده، وأن فرق الدوري الممتاز جميعم واحد، ما عدا قطبي الكرة المصرية أهلي وزمالك، ونادي الإسماعيلي لهم ترتيبات مختلفة، و ما يفرق هذه الأندية عن الباقي هو الخبرات، وأكد على أن الجميع رفع شعار "العودة بالفوز" والصعود للدور التالي.

وأوضح بأن التركيز ليس على كأس مصر فقط، ولكن أيضا في بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه غاب عنهم التوفيق في مباراتين، ولكن ما زالت البطولة في البداية والدوري ما زال طويلا، ويؤدي اللاعبون ما يطلب منهم للعودة مرة أخرى للصدارة.

وأكمل بأن مسابقة الكأس عرض لأي لاعب، قادر على تسويق نفسه، مشيرا إلى أن طموحه يبدأ بالمشاركة في الدوري الممتاز مع فريق كبير.

الجدير بالذكر أن سبورتنج كاسل حققت فوزا ثمينا على عرب الرمل بهدف نظيف بالدور التمهيدي الثالث ليتأهل للتمهيدي الرابع ويواجه بني عبيد عصر السبت المقبل خارج أرضه.