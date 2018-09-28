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30 مليون دولار إيرادات "Night School" في أول أيام عرضه

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:44 ص
30 مليون دولار إيرادات Night School في أول أيام عرضه
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يلغت إيرادات فيلم الكوميديا الجديد "Night School" أكثر من 30 مليون دولار في شباك التذاكر في درو العرض السينمائي الأمريكي في أول أيام عرضه. 
 
تدور قصته عندما تجبر مجموعة من مثيري الشغب على الالتحاق بمدرسة مسائية على أمل اجتيازهم اختبار معادلة الثانوية لإنهاء المدرسة الثانوية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم كيفن هارت وتيفاني هاديش وماري لين راجسكوب وإيفون أورجي وروب ريجلي وأوين هارن وبين شوارتز وكيث دايفيد وآن وينترز وميجالين اتشكوك وتاران كيلام وغيرهم.


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