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والد الطفلة "وعد" يكشف تفاصيل استئصال جنين من بطنها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:56 ص
والد الطفلة وعد يكشف تفاصيل استئصال جنين من بطنها
فريق الأطباء القائم بالعملية
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نعيم يوسف
 
قال حسن عادل، والد الطفلة "وعد"، التي يبلغ عمرها 10 أيام، وتم استئصال جنين من بطنها، إن القصة بدأت عندما ذهبت زوجته لمتابعة الحمل في الشهر التاسع مع أحد الأطباء، فقال له إن الجنين قد يكون مشوهًا، وتم إجراء العديد من الأشعة والفحوصات.

وأضاف "عادل"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه بعد ولادة الطفلة تم عمل أشعة عليها، وفحصها "كونسولتو طبي"، واكتشفوا أنه يوجد في بطنها "جنين كامل"، كما يوجد في السيدة العادية.

وأشار والد الطفلة أنه عانى كثيرا حتى وجد لها "حضانة"، وأن فريقا من أطباء مستشفى الأطفال الجامعي في محافظة أسيوط، قام باستئصال الجنين.

وأكد أن طفلته حاليا موجودة في إحدى الحضانات، وهي بحالة جيدة، مشيدا بالأطباء الذين عالجوا "وعد".
المزيد عن: والد الطفل مستشفى الطفلة وعد أسيوط
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