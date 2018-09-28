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"التموين" تفاجئ أصحاب البطاقات بـ3 خدمات هامة تُسعد الأسر المصرية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:46 ص
التموين تفاجئ أصحاب البطاقات بـ3 خدمات هامة تُسعد الأسر المصرية
تموين
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أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثلاث خدمات إلكترونية هامة للمواطنين عبر موقع "دعم مصر"، وذلك بالتعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربي، والثلاث خدمات هم:-

أولاً: تحديث البيانات
حيث أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث البيانات لجميع المواطنين على البطاقات التمونية عبر الشبكة العنكبوتية أو الانترنت من خلال موقع إدارة دعم مصر.

ثانياً: إضافة المواليد
كما أتاحت الوزارة عبر موقع إدارة دعم مصر إضافة المواليد الجديد على البطاقات التمونية وفقاً للشروط التي أعلنت عنها الوزارة.

ثالثاً: محافظة الخبز
كما أضافت وزارة التموين للمواطنين محافظة صرف الخبر امام المواطن، حيث يمكنه اختيار محافظة صرف الخبز من نفس الموقع.
وتحاول الحكومة الحالية رفع العب عن المواطنين خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، ذلك بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية.
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