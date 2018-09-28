رسميا.. الإسماعيلي يحتج على عدم إذاعة مباراته أمام الكويت الكويتي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التقدم باحتجاج رسمى للاتحاد العربى لكرة القدم، وذلك بعد عدم إذاعة لقاء الفريق أمام الكويت الكويتى في إياب دور الــ32 للبطولة.

وشدد المجلس على أن الخطأ الذى تسبب فى عدم إذاعة المباراة لابد ألا يمر مرور الكرام، نظرا لحرمان الجماهير من متابعة مباراة فريقها فى البطولة.

وأكد أن هذا الخطأ ساهم فى ظهور حالة استياء كبيرة بالشارع الإسمعلاوى ويجب تلافيه فى المباريات المقبلة، حتى يتسنى لكافة الجماهير متابعة مباريات الفريق.

يذكر أن الدراويش قد حصد بطاقة التأهل للدور المقبل، إثر الانتصار على بطل الكويت بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.