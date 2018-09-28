بعد صورها الجريئة.. رانيا يوسف تهدد





وجهت الممثلة المصرية رانيا يوسف، تحذيرًا شديدًا من التعليقات غير اللائقة التي تتلقاها مؤخرًا، عبر حسابها على "إنستجرام".





كانت يوسف، لهجوم بسبب صورها الأخيرة التي شاركتها عبر "إنستجرام"، وكذلك بسبب تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما"، بشأن طلاقها، وفيديو رقصها في أحد الملاهي الليلية في العاصمة الفرنسية باريس.





وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "الأشخاص الذين يردون بطريقة سيئة أو لديهم تعليق سيئ سيتم حظرهم والإبلاغ عنهم".

وأضافت يوسف، أنه يجب أن يبدأ الناس بالنمو الفكري، موضحة أنها لا ترتدي أي شيء كاشف، على حد وصفها وطلبت من متابعيها إذا كان لديهم تعليقات سيئة أن يحتفظوا بها لأنفسهم.







