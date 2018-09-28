"اشنقوا البيض" تثير غضبا واسعا وتضع صاحبها أمام القضاء





تصدر مغني راب فرنسي شاب عناوين الصحف، بسبب أغنية مصورة يدعو من خلالها إلى قتل البيض، وعلى الرغم من شهرته إلا أن ذلك لم يشفع له، ما سبب غضبا واسعا وأدى إلى فتح تحقيق في الأمر.



ويعرض الفيديو مشاهد عنيفة لمغني الراب، نيك كونراد، ورجل أسود آخر يعذب ويقتل رجلا أبيض، ثم يمنح الاثنان الرجل الضحية فرصة للهروب ويدعوانه إلى الركض بسرعة "كما يفعل السود"، ثم يطلق عليه النار من الخلف لأنه بطيء جدا.

ثم يدوس كونراد على رأس الرجل الأبيض، في إشارة واضحة إلى فيلم "American History X".

ويعرض فيديو كليب الأغنية التي تحمل عنوان "اشنقوا البيض" مشاهد عنف تصاحبها كلمات مروعة بنفس القدر، شملت دعوات إلى قتل أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم.

وحصد الفيديو الذي تم تحميله على يوتيوب، في 17 سبتمبر، على آلاف المشاهدات قبل إزالته من قناة كونراد على المنصة، يوم الأربعاء 26 سبتمبر، ومع ذلك ما تزال مقاطع الفيديو متوفرة في بعض حسابات يوتيوب والمواقع الأخرى.





وقد حظي الفيديو باهتمام كبير من السياسيين الفرنسيين والجماعات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والذين دعوا السلطات إلى حذف الفيديو من الإنترنت ومقاضاة صاحب الأغنية.





وقال عمدة مدينة نيس الفرنسية، كريستيان إستروزي: "يجب محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية وإدانته بسبب هذه الكلمات المخزية وغير المسؤولة".





كما أدانت الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، التي تتخذ فرنسا مقرا لها، الفيديو، مشيرة إلى أن حرية التعبير ليست "بالدعوة إلى شنق البيض بسبب لون بشرتهم".





وأثارت الأغنية المصورة غضبا عارما دفع مكتب الادعاء العام في باريس إلى فتح تحقيق، يوم الأربعاء، بشأن مغني الراب بسبب "النداءات العلنية لارتكاب جرائم".





كما أدان وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، الفيديو عبر تويتر، قائلا إن وزارته تعمل بجد لحذف الأغنية من شبكة الإنترنت، وإن الأمر الآن بيد القضاء لإعطاء "العلاج المناسب لهذه الدعوات البشعة للكراهية".







