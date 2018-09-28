عصام الحضري يصنع التاريخ مع الإسماعيلي بعد عبور الكويت الكويتي

ساهم عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي، في قيادة فريقه للتأهل لدور الــ16 المقبل بكأس العرب للأندية الأبطال، بعد تصديه لركلتي ترجيح خلال لقاء الكويت الكويتي.

وعلى خلفية ذلك، يستعرض الموقع الرسمي للإسماعيلي تاريخ الحضري فى ضربات الجزاء مع الدراويش والتى جاءت على النحو التالي:

-تصدى الحضرى لـ 6 ركلات من أصل 13 ركلة خلال مشواره ضمن صفوف الإسماعيلي.

-موسم 2009 / 2010 دخل مرماه ضربة جزاء أمام بتروجيت فى الدورى العام ولكنه تصدى لركلة جزاء فى ربع نهائى كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى.

-موسم 2014 / 2015 استقبل مرماه 5 ركلات أمام فرق المصرى وبتروجيت والأسيوطى سبورت والمقاولون العرب والأهلى الا أنه تصدى فى مباراتى اتحاد الشرطة والأسيوطى سبورت.

-موسم 2018 / 2019 دخل مرماه ركلة من نجوم المستقبل وتصدى لضربتى الجزاء أمام الكويت الكويتي.