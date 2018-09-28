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البنك الدولي: مصر دولة كبيرة حجما وسكانًا وتحتاج لخطة اقتصادية لكل محافظة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:06 ص
البنك الدولي: مصر دولة كبيرة حجما وسكانًا وتحتاج لخطة اقتصادية لكل محافظة
محمود محي الدين
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كساب أحمد
 

قال الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن البنك سيعلن خلال أيام عن رقم قياسي جديد حول تقدم الدول بمجالي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن البنك لديه العديد من الملفات التي سيناقشها مع البنوك المركزية خلال المرحلة المقبلة، أهمها ملفي الصحة والتعليم.

وأضاف النائب الأول لرئيس البنك الدولي، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن هناك تقلبات فى معدلات الأسواق الناشئة يعمل البنك الدولي على احتوائها، لذلك فإن البنك يركز على توفير فرص عمل وتوسيع استخدام التكنولوجيا.

وأشار إلى أن تعامل الدول مع البنك الدولي أمر هام لاستمرار اقامة المشروعات التنموية، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وتقليل البطالة، مضيفًا أن مصر دولة كبيرة حجما وسكانًا وتحتاج إلى خطة اقتصادية لكل محافظة على حسب عواملها.
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