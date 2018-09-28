"الأرصاد" تُحذر من تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار لمدة 48 ساعة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.





وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة سترتفع يوم الجمعة 4 درجات على مختلف الأنحاء.





ولفت إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الأحد القادم، موضحًا أن الرياح معظمها شمالية شرقية نشطة على أقصى الغرب ومثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، أما حالة البحر الأحمر والمتوسط فتكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج إلى مترين على أن الرياح الرياح السطحيه شمالية غربية.







