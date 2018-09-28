ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الكاف يعاقب الأهلي بغرامة مالية وحرمانه من جماهيره

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:54 ص
عاجل.. الكاف يعاقب الأهلي بغرامة مالية وحرمانه من جماهيره
الاهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة الأهلي المصري، على خلفية هتافات جماهيره في مباراته الأخيرة أمام حورويا الغيني، بإياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقرر "الكاف" توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألف دولار، وحرمانه من جماهيره في المباراتين المقبلتين، مع إيقاف التنفيذ.

 

ويستعد الأهلي لاستقبال وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور نصف النهائي، على ملعب السلام بالقاهرة.

 

المزيد عن: معاقبة الاهلي رياضة الكاف الاهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 2:20:02 AM