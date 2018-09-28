عاجل.. الكاف يعاقب الأهلي بغرامة مالية وحرمانه من جماهيره

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة الأهلي المصري، على خلفية هتافات جماهيره في مباراته الأخيرة أمام حورويا الغيني، بإياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر "الكاف" توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألف دولار، وحرمانه من جماهيره في المباراتين المقبلتين، مع إيقاف التنفيذ.

ويستعد الأهلي لاستقبال وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور نصف النهائي، على ملعب السلام بالقاهرة.