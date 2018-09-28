يلتقي في تمام السادسة والنصف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره تشيلسي في قمة مباريات الدوري الانجليزي، وستقام المباراة على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر | كورة لايف

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليج) موسم 2018-19.

مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ الصراع اشتد مبكراً على الصدارة.

وفرضت مباراة تشيلسي وليفربول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقوة تشيلسي وليفربول الملفتة هذا الموسم.

ويحتاج ليفربول لأن يلعب بتركيز كبير وهدوء كي يعود إلى التتويج باللقب الغائب عنه منذ 1990.

مباراة تشيلسي وليفربول – مباشر

مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن تشيلسي يريد بدء المنافسة الجدية على الدوري بفوز ثمين على ليفربول.

مباراة تشيلسي وليفربول يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية في الساعة 7.30 بتوقيت السعودية، والساعة 6.30 بتوقيت مصر.

البث المباشر لمباراة تشيلسي عبر الإنترنت

وستبث مباراة تشيلسي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN sport مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشيلسي وليفربول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن أهم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز :-