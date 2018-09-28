مدير مدرسة "جيل 2000" عن إلغاء اللغة الأجنبية الثانية: "لا يمكن أخالف التعليمات" (فيديو)



وقال "محمد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" الذي يقدمه سعيد حساسين: "مدرسة جيل 2000 ليس عندها خلاف مع الوزارة، الوزير طارق شوقي طلع قرار أن المنظومة التعليمية جديدة توجه سيادي من الدولة، وبلغ المدارس من عدة أشهر والإذاعة والتلفزيون والمحاضرات والندوات والكل يعلم بأن العام الدراسي ستطبق على الفصول الثلاثة كيجي 1 وكي جي 2 وبريميري".



وأضاف: "أولياء الأمور سمعوا من بعض الأشخاص أن فيه مدارس في مصر لم تطبق هذا النظام فاعترضوا على المدرسة، فأنا قولتلهم لو بعض المدارس لم تلتزم بالنظام فهذا لا يعنيني ولا يمكن أخالف التعليمات الرسمية"، مؤكدا أن هناك لجنة وزارية راجعت المدرسة، معقبا: "حاولنا اقناع أولياء الأمور وقولنا لهم المدرسة ملزمة بتطبيق النظام الجديد".

علق جمعة محمد، رئيس مجلس إدارة مدرسة "جيل 2000"، بمنطقة 6 أكتوبر، على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أولياء الأمور يوم الخميس، احتجاجا على إلغاء تدريس اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي والألماني"، مؤكدا أنه لن يخالف التعليمات الرسمية.