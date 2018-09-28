وزير الثقافة يفتتح مركزا للفنون الدرامية بجندوبة

اعتبر وزير الشؤون الثقافية محمد زبن العابدين في تصريح مساء الخميس لمراسل (وات) بمناسبة افتتاحه مركز الفنون الدرامية والركحية في جندوبة أن المركز يمثّل إضافة هامة للمشهد الثقافي في الجهة واستكمالا لبرنامج يهدف الى تعزيز كل الجهات بمؤسسات قادرة على استيعاب طاقات المبدعين وصقل مواهبهم بما من شأنه أن يجسر الفجوة الحاصلة بين المركز والجهات ويمنح الفنانين والمسرحيين حق الاستقرار والمواطن حق المساهمة والفرجة والمتابعة





والاطلاع وتنمية ذوقه الفني والادبي.

وفي حديثة عن قيمة الفن المسرحي أكّد الوزير أن هذا الفن من بين الفنون التي تهدف الى توعية المواطن بكل ما يدور من حوله وتحسيسه بقيمته كإنسان فاعل ومؤثّر في المشهد فضلا على أنه إحدى ضمانات مقاومة كل اشكال الانحراف والجريمة والفراغ المغذّي لهما، مضيفا أن مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية وبقية المؤسسات التربية وغيرها معنية بالعمل على اعتماد ثقافة التشبيك والتشارك والتبادل الهادف الى الاستثمار الادبي في الأطفال والشباب والكهول وحتى الشيوخ وذلك من خلال الاستفادة من تجاربهم وتراثهم الحكواتي والحركي وتحويله الى منتوج ثقافي قادر على اختراق جدران الصمت ومحركا للسواكن والجمود.





وفي ردّ على سؤال يتعلق بأهمّية مركز الفنون الدرامية والركحية في جندوبة أمام تردي وضع بعض المؤسسات الثقافية على غرار دار الثقافة في عين دراهم وبوسالم ووادي مليز وغيرها اعتبر وزير الثقافة ان اختيار ولاية جندوبة لافتتاح السنة الثقافية 2018/2017 واعتبارها مدينة فنون لذات الموسم وافتتاح مسرح البحر والاعداد لبعث مركز التراث اللامادي بجندوبة والشروع في تهية فضاء الكازينو بالمدينة سيستتبع بالقيام بعدة إصلاحات ومشاريع أخرى من بينها استكمال تهيئة دار الثاقة في بوسالم ومثيلتها في عين دراهم حتى تكون هذه الفضاءات مغذّيا حقيقيا لمثل هذا المركز( مركز الفنون الدرامية) وغيرها من الفنون الأخرى معربا على ان تعمل كافة الأطراف في التعريف بطاقاتها وصقل قدراتها مهاراتها بما من شانه ان يقود الى الابتكار والابداع وتحويلها الى رافعة تنموية في المجال الثقافي ومصدر من مصادر الاستقرار المعنوي .





وكان وزير الشؤون الثقافية قد افتتح مركز الفنون الدرامية بجندوبة بحضور الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وحضور عدد من الفنانين والمسرحيين والمواطنين الذين واكبوا موكب الحفل.