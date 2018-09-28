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المشاورات الحكومية التونسية الألمانية تؤكّد الالتزام بمزيد العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتنويع مجالاتها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:53 ص
المشاورات الحكومية التونسية الألمانية تؤكّد الالتزام بمزيد العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتنويع مجالاتها
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محمد وليد الجموسي
 
توّجت أعمال الدورة الرابعة للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية باعتماد إعلان مشترك أكد فيه الجانبين عزمهما على مواصلة المشاورات الثنائية والتزامهما بمزيد العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطويرها وتنويع ومجالاتها، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

ومثّلت هذه الدورة التي انعقدت أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية الألمانية في برلين، برئاسة كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي ونظيره الألماني "أندرياس ميكايليس"، مناسبة لبحث سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والطاقة والعدل.

وتمّ في الإطار ذاته، تقييم مدى تقدم تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة السابقة المنعقدة بتونس سنة 2016، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل الاقليمية والجهوية ذات الاهتمام المشترك.  
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