مرسى القنطاوي في حمام سوسة يختضن تظاهرة " نكهة العالم "

نظّمت شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية بالتعاون مع كل من جمعية "عمالقة الطهي" وجمعية " التجار بمرسى القنطاوي في مدينة حمام سوسة أمس الخميس تظاهرة "نكهة العالم" وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة





وتمّ خلال هذه التظاهرة التي احتضنها مرسى القنطاوي بحمام سوسة التعريف بالثقافة الغذائية المحليّة والأجنبية مع التركيز على المطبخ التونسي حيث تضمن البرنامج بالخصوص فقرات تذوّق لأطباق تقليدية تونسية وعربية وأخرى عالمية إضافة إلى فقرات مصاحبة توزّعت بين المعارض والعروض والورشات التراثية.





وشهدت التظاهرة مشاركة أكثر من عشرين طاهيا من أمهر الطهاة على المستويين العربي والدولي ممثلين لـجنسيات مختلفة على غرار الجزائر، المغرب، مصر، فلسطين، سوريا، الأردن، السعودية، تركيا، البرازيل، البيرو، اوزباكستان، بلغاريا إضافة إلى تونس الذين تولوا برصيف مرسى القنطاوي إعداد 20 طبقا أجنبيا

تقليديا على عين المكان وتقديمه للحضور.





وتهدف هذه التظاهرة وفق تصريح رئيس الرابطة التونسية للطهي لطفي كنز إلى الترويج للسياحة التونسية والأكلات التونسية التقليدية كجزء من منتوجاتنا السياحية وتثمين التراث اللامادي عبر التعريف بالمطبخ التونسي التقليدي وإبراز ثرائه وتميّزه على المستويين العربي والدولي.