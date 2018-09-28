محلل سياسي: "السيسي" وضع الأمم المتحدة أمام مسئوليتها الدولية



قال الدكتور عاطف سعداوي، المحلل السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوجود خلل في منظومة المنظمة الدولية، وبذلك وضعها أمام مسئوليتها.



وأضاف "سعداوي"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن السيسي تحدث أمام الأمم المتحدة، باسم الدول العربية عندما تحدث عن مشاكلها، وتحدث أيضًا في قمة نيلسون مانديلا باسم القارة الإفريقية، حيث تحدث عن هموم القارة السمراء، مؤكدًا أن النظام الدولي ظالم أفريقيا بشكل كبير.

