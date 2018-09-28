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"جامع" تكشف عن حجم القروض المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:22 ص
جامع تكشف عن حجم القروض المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الدكتورة نيفين جامع
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروع الصغير هو الذي لا يزيد رأسماله في السجل التجاري عن مليون جنيه، والمشروع "متناهي الصغر"، هو الذي لا يزيد رأسماله عن 50 ألف جنيه.

وأوضحت "جامع"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر، الفضائية، أن المشروعات الصغيرة في الأنشطة التجارية والخدمية تستطيع الحصول على قروض تصل لـ3 مليون جنيه، أما المشروعات الصناعية فتصل إلى 5 مليون جنيه، وذلك لتشجيع الصناعة، أما مشروعات الطاقة المتجددة فيصل فيها القروض إلى 10 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المشروعات متناهية الصغر أقصى تمويل لها يصل لـ100 ألف جنيه.
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