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أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 27-9-2018

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:10 ص
أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 27-9-2018
مقدمو التوك شو
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رقية جمال - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق

تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"الشهاوي": السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير استراتيجي، إن الرئيس السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رئيس حزب الوفد: لولا "30 يونيو" والجيش لكانت مصر تسبح في بحور الدماء والفوضى
أكد الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لولا إرادة الله وإرادة الشعب المصري وتاريخه وتصميمه والقوات المسلحة المصرية الوطنية، وثورة 30 يونيو لكانت مصر ستسبح في بحور من الدماء والفوضي.

رئيس الوزراء لـ طلاب سوهاج: "ظروفي كانت صعبة لما كنت في سنكم"
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحوار بين الدكتور مصطفى مدبولي وشباب جامعة سوهاج وكان مثمرا جدا، خاصة وأنه أوضح للشباب أهمية المشروعات الاستثمارية وطالبهم بعدم التعجل، وأخبرهم: "أنا كنت في سنكم وكانت ظروفي صعبة، البلد كانت خارجة من حرب ولكن ثقوا في قدراتكم، أنا لم أكن أحلم بالجلوس على كرسي مجلس الوزراء".

مستشار بأكاديمة ناصر العسكرية: صراحة السيسي أمام الأمم المتحدة تُحسب له
قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة اتسمت بالصراحة، وأمر يُحسب للرئيس.

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