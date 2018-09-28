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الهيئة الاقتصادية تكشف تفاصيل إنشاء أرصفة لتداول السيارات شرق بورسعيد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:55 ص
الهيئة الاقتصادية تكشف تفاصيل إنشاء أرصفة لتداول السيارات شرق بورسعيد
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية لقناة السويس، إن الفريق مهاب مميش، وقع اتفاقية لتنفيذ رصيف لتداول السيارات في شرق بورسعيد بين الهيئة الاقتصادية للقناة وشركة جلوريه.

وأشار "درويش"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن التوقيع استغرق أكثر من 4 شهور للمفاوضات، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المستهدفة تصل إلى 220 مليون دولار.

وأضاف أنهم سيبدأون تنفيذ ساحات التداول خلف الأرصفة، والهيئة الهندسية ستنفذ الأرصفة، معتبرا أن وجود تلك الأرصفة هو أساس يبنى عليه وجود صناعة سيارات في شرق بورسعيد.
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