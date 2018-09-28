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عاشور حكما لمباراة المصري والجيش.. و"الحنفي" يدير مباراة الاتحاد ودجلة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:19 ص
عاشور حكما لمباراة المصري والجيش.. والحنفي يدير مباراة الاتحاد ودجلة
محمود عاشور
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محمد الصو
 

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة المصري وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثامن لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليوم الجمعة.

 

ومن المقرر أن يعاون "عاشور" كل من رجب محمد وهشام الدسوقي، ويحيى فضل حكما رابعا، وكل من محمود بسيوني وحسام الجلاد حكما خامسا.

 

واختارت اللجنة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة اليوم بين الاتحاد ووادي دجلة المؤجلة من الأسبوع الخامس، ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني العراقي، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، وكل من محمد الصباحي وإبراهيم محجوب حكما خامسا.

 

 

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