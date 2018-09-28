اليمن: مقتل 18 حوثيا في مواجهات بالحجة

قتل 18 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابي، أمس الخميس، في مواجهات مع الجيش الوطني شمالي غرب محافظة حجة.







وذكر مصدر ميداني لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل إلى مواقع في محيط مديرية حيران.