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اليمن: مقتل 18 حوثيا في مواجهات بالحجة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:09 ص
اليمن: مقتل 18 حوثيا في مواجهات بالحجة
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وكالات
 
قتل 18 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابي، أمس الخميس، في مواجهات مع الجيش الوطني شمالي غرب محافظة حجة.



وذكر مصدر ميداني لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل إلى مواقع في محيط مديرية حيران.



وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها أكثر من 18 قتيلاً.
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