ماجد عبدالله يكشف عن المنتخب الأقرب لتحقيق كأس آسيا.. ويؤكد: المنتخب السعودي في ورطة
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:56 معمر عبدالعزيز
أوضح ماجد عبدالله أسطورة الكرة السعودية وسفير كأس امم اسيا 2019 ، أن دولة الامارات العربية جاهزة لإستضافة البطولة، وأنه يرشح اليابان لتحقيق اللقب، لأنه منتخب يلعب في اطار برنامج مميز لتطوير الكرة اليابانية.
وقال ماجد عبدالله في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "وجود 8 لاعبين في الدوري السعودي ستخدم أندية الوسط وتعطي اثارة للدوري .. سلبية هذا القرار صعوبة مشاركة اللاعب السعودي".
وأضاف: "اعتقد المرحلة والوقت كانت ضيقة .. كان اشرافي على الاتحاد اشراف على مرحلة جديدة وكنت احتاج وقت أطول".