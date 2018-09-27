ماجد عبدالله يكشف عن المنتخب الأقرب لتحقيق كأس آسيا.. ويؤكد: المنتخب السعودي في ورطة

أوضح ماجد عبدالله أسطورة الكرة السعودية وسفير كأس امم اسيا 2019 ، أن دولة الامارات العربية جاهزة لإستضافة البطولة، وأنه يرشح اليابان لتحقيق اللقب، لأنه منتخب يلعب في اطار برنامج مميز لتطوير الكرة اليابانية.



