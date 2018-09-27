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ماجد عبدالله يكشف عن المنتخب الأقرب لتحقيق كأس آسيا.. ويؤكد: المنتخب السعودي في ورطة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:56 م
ماجد عبدالله يكشف عن المنتخب الأقرب لتحقيق كأس آسيا.. ويؤكد: المنتخب السعودي في ورطة
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عمر عبدالعزيز
 
أوضح ماجد عبدالله أسطورة الكرة السعودية وسفير كأس امم اسيا 2019 ، أن دولة الامارات العربية جاهزة لإستضافة البطولة، وأنه يرشح اليابان لتحقيق اللقب، لأنه منتخب يلعب في اطار برنامج مميز لتطوير الكرة اليابانية.

وقال ماجد عبدالله في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "وجود 8 لاعبين في الدوري السعودي ستخدم أندية الوسط وتعطي اثارة للدوري .. سلبية هذا القرار صعوبة مشاركة اللاعب السعودي".

وأضاف: "اعتقد المرحلة والوقت كانت ضيقة .. كان اشرافي على الاتحاد اشراف على مرحلة جديدة وكنت احتاج وقت أطول".
المزيد عن: ماجد عبدالله بطولة كأس أسيا 2019 المنتخب السعودي الدوري السعودي
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