شريف إكرامي: الأهلي عظيم بمبادئه وتاريخه وجماهيره قبل بطولاته ولاعبيه

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن ناديه عظيم بمبادئه وتاريخه وجماهيره قبل إنجازاته ولاعبيه.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "الأهلي عظيم بمبادئه و تاريخه وجماهيره قبل بطولاته و إنجازاته و لاعبيه".

وأضاف: "الاهلي كبير لا ينحني لأشخاص أو لمؤسسات.. دام الأهلي فوق الجميع".