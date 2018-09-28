شريف إكرامي: الأهلي عظيم بمبادئه وتاريخه وجماهيره قبل بطولاته ولاعبيه
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:03 صعلي نبوي
أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن ناديه عظيم بمبادئه وتاريخه وجماهيره قبل إنجازاته ولاعبيه.
وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر":
"الأهلي عظيم بمبادئه و تاريخه وجماهيره قبل بطولاته و إنجازاته و لاعبيه".
وأضاف: "الاهلي كبير لا ينحني لأشخاص أو لمؤسسات.. دام
الأهلي فوق الجميع".
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