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شريف إكرامي: الأهلي عظيم بمبادئه وتاريخه وجماهيره قبل بطولاته ولاعبيه

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:03 ص
شريف إكرامي: الأهلي عظيم بمبادئه وتاريخه وجماهيره قبل بطولاته ولاعبيه
شريف إكرامي
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علي نبوي
 

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن ناديه عظيم بمبادئه وتاريخه وجماهيره قبل إنجازاته ولاعبيه.

 

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "الأهلي عظيم بمبادئه و تاريخه وجماهيره قبل بطولاته و إنجازاته و لاعبيه".

 

وأضاف: "الاهلي كبير لا ينحني لأشخاص أو لمؤسسات.. دام الأهلي فوق الجميع".

 

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