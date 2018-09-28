مروان العزب يناقش مشكلات المجتمع بشكل ساخر في "هبدلوجي" كل سبت على مسرح آفاق

يواصل العرض المسرحي "هبدولوجي-علم الهبد" تأليف وإخراج مروان العزب، نجاحه بعد ليلة عرضه الأولى السبت الماضي برفعه شعار كامل العدد، حيث يقدم ثاني ليالي عرضه السبت المقبل، على مسرح تياترو آفاق في رمسيس.





العرض بطولة مجموعة من الهواة من طلبة الجامعات، ويناقش مشكلات المجتمع بشكل ساخر وكوميدي مثل البطالة والعنوسة وزواج القاصرات في بعض قرى الصعيد، والطب والدجالين وأحلام الشباب الضائعة والارهاب وتطور الحب في مصر.





وأبطال العرض هم: "مروان العزب، عمر السيد، أحمد فتحي، شروق صلاح، محمد علي، عصام عادل، مصطفى العباسي، هبة مجدي، محمود صالح، أحمد أشرف، بدر عفيفي، محمد شبل، عبدالله العقبي، عبدالرحمن إيهاب، نمير الجبالي، مروه مدحت، أحمد جمال".