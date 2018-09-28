ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مروان العزب يناقش مشكلات المجتمع بشكل ساخر في "هبدلوجي" كل سبت على مسرح آفاق

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:01 ص
مروان العزب يناقش مشكلات المجتمع بشكل ساخر في هبدلوجي كل سبت على مسرح آفاق
طباعة
شيماء عطية
 
يواصل العرض المسرحي "هبدولوجي-علم الهبد" تأليف وإخراج مروان العزب، نجاحه بعد ليلة عرضه الأولى السبت الماضي برفعه شعار كامل العدد، حيث يقدم ثاني ليالي عرضه السبت المقبل، على مسرح تياترو آفاق في رمسيس.

العرض بطولة مجموعة من الهواة من طلبة الجامعات، ويناقش مشكلات المجتمع بشكل ساخر وكوميدي مثل البطالة والعنوسة وزواج القاصرات في بعض قرى الصعيد، والطب والدجالين وأحلام الشباب الضائعة والارهاب وتطور الحب في مصر.

وأبطال العرض هم: "مروان العزب، عمر السيد، أحمد فتحي، شروق صلاح، محمد علي، عصام عادل، مصطفى العباسي، هبة مجدي، محمود صالح، أحمد أشرف، بدر عفيفي، محمد شبل، عبدالله العقبي، عبدالرحمن إيهاب، نمير الجبالي، مروه مدحت، أحمد جمال".
مروان العزب يناقش مشكلات المجتمع بشكل ساخر في "هبدلوجي" كل سبت على مسرح آفاق
مروان العزب يناقش مشكلات المجتمع بشكل ساخر في "هبدلوجي" كل سبت على مسرح آفاق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 12:40:04 AM