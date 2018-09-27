"مشكلات الآباء في تربية الأبناء" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

فى إطار حماية وبناء الإنسان المصرى نظمت مكتبة القاهرة الكبرى برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى وبإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة 6 مساء الخميس 27 سبتمبر 2018م لقاءً ثقافياً حول:

مشكلات الآباء فى تربية الأبناء ومشكلات أطفال الشوارع.





بدأ اللقاء بتقديم إسكتش فنى تمثيلى لطلبة الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفنى بوزارة الثقافة بإشراف المخرج خالد جلال حول المشكلات التربوية ومشكلات أطفال الشوارع .





كما تضمن اللقاء ندوة ثقافية بعنوان "مشكلات الآباء فى تربية الأبناء" بمشاركة وحضور أعضاء الصالون البحرى المصرى برئاسة اللواء بحرى محمود متولى , وقد تحدث فى اللقاء كلٌ من الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله (إستشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان) والأستاذة الدكتورة هنا أبو الغار (أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة).



تناولت الندوة كيفية بناء إنسان سوى والمراحل التربوية العمرية للأطفال من الميلاد وحتى النمو ومرحلة المراهقة وتأثير ذلك على شعورهم بالانتماء أو التطرف ومسؤولية الدولة والمجتمع حول حقوق الأطفال ورفع المعاناة عنهم وحقهم فى التعليم حيث يمثلون شريحة كبيرة من تكوين المجتمع.