مصرع "شاب" في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية "الأنصاري" ببني سويف

لقي "شاب" مصرعه، مساء اليوم الخميس، طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بقرية الخريجين "الأنصارى" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.



تلقي المقدم محمد محسن، نائب مأمور مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، بلاغًا بوفاة "محمد سلامه احمد ابوزيد" 28 سنة، فلاح، مقيم قرية منشأة الأمراء، داخل الوحدة الصحية لقرية سدمنت الجبل، دائرة المركز، متأثرًا بإصابته بطعمة سلاح أبيض، فى مشاجرة.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، بقيادة الرائد لملوم عبد الوهاب، رئيس وحدة مباحث إهناسيا، وبعد المعاينة الأولية، والتحريات الأولية، تبين أن المشاجرة نشبت بين والد المتوفي وآخرين، بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية مع آخرين بقرية الخريجين "الأنصاري".



تم استدعاء سيارة الإسعاف رقم (٢١٧٦) وتم نقل حثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.