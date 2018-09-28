ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مصرع "شاب" في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية "الأنصاري" ببني سويف

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:28 ص
مصرع شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية الأنصاري ببني سويف
طباعة
أحمد فتحي الدسوقي
 
لقي "شاب" مصرعه، مساء اليوم الخميس، طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بقرية الخريجين "الأنصارى" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.

تلقي المقدم محمد محسن، نائب مأمور مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، بلاغًا بوفاة "محمد سلامه احمد ابوزيد" 28 سنة، فلاح، مقيم قرية منشأة الأمراء، داخل الوحدة الصحية لقرية سدمنت الجبل، دائرة المركز، متأثرًا بإصابته بطعمة سلاح أبيض، فى مشاجرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، بقيادة الرائد لملوم عبد الوهاب، رئيس وحدة مباحث إهناسيا، وبعد المعاينة الأولية، والتحريات الأولية، تبين أن المشاجرة نشبت بين والد المتوفي وآخرين، بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية مع آخرين بقرية الخريجين "الأنصاري".

تم استدعاء سيارة الإسعاف رقم (٢١٧٦) وتم نقل حثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 12:40:04 AM