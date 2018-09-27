"المصريين الأحرار": كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة وضعت مصر في الريادة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كلمة السيسي في الأمم المتحدة، من أقوى الكلمات ووضعت مصر في الريادة.



وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس، إن مصر بالفعل تسير في اتجاه أنها تُصبح "قد الدنيا"، متابعًا: "الرئيس السيسي تكلم عن المشاكل ووضع الحلول".



وواصل: "مصر رايحة للريادة العربية والدليل كلام الرئيس عن مشاكل المنطقة وليس مشاكل مصر فقط، بينما رئيسي تركيا وقطر تحدثا عن معاناتهم الداخلية في بلادهم، وهذا يؤكد أن مثل هذه القيادات مهزوزة جدا".

