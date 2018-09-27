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السيطرة علي حريق بمزرعة وإصابة ربة منزل بحروق متفرقة بالبحيرة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:47 م
السيطرة علي حريق بمزرعة وإصابة ربة منزل بحروق متفرقة بالبحيرة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل في مزرعة فواكه بقرية مؤسسة البستان التابعة لمركز الدلنجات، بينما أصيب ربة منزل بحروق بنسبة 35% أثناء إعداد الطعام بمنزل بأبوحمص بالبحيرة.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بحريق هائل في مزرعة فواكه بقرية مؤسسة البستان، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفرالدوار العام بوصول المدعوة "م.ح.ع" 25 عاما - ربة منزل ومقيمه بقرية القصر، مصابه بحروق من الدرجات الثلاث بأجزاء متفرقة من الجسم بنسبة 35%.

بسؤالها قررت أنه أثناء قيامها بإعداد الطعام بمنزلها حدث تسرب للغاز من أنبوبة البوتاجاز واشتعال النيران وامتدادها لملابسها وحدوث إصاباتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.
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