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تأجيل مباراة الهلال والاتفاق بسبب "السوبر السعودي - المصري"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:36 م
تأجيل مباراة الهلال والاتفاق بسبب السوبر السعودي - المصري
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية سعودية، أنه سيصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عن تأجيل مواجهة الهلال أمام الاتفاق لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان، لتعارضها مع مواجهة الفريق العاصمي أمام الزمالك المصري في كأس السوبر المصري السعودي.

وكشف اتحاد كرة القدم السعودي، اليوم الخميس، عن إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين فريقي الهلال والزمالك المصري في السادس من أكتوبر المقبل، بينما من المقرر أن يواجه الهلال الاتفاق يوم الجمعة 5 من أكتوبر المقبل في الدوري، مما يعني أن المواجهة تسبق نهائي السوبر السعودي المصري بيوم واحد، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية تأجيل المواجهة الدورية للفريق الهلالي. 

ومن الجدير بالذكر أن أزرق العاصمة يتصدر جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتساوي مع جاره النصر برصيد 12 نقطة لكل منهما.
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