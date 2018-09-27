تأجيل مباراة الهلال والاتفاق بسبب "السوبر السعودي - المصري"

كشفت تقارير صحفية سعودية، أنه سيصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عن تأجيل مواجهة الهلال أمام الاتفاق لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان، لتعارضها مع مواجهة الفريق العاصمي أمام الزمالك المصري في كأس السوبر المصري السعودي.





وكشف اتحاد كرة القدم السعودي، اليوم الخميس، عن إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين فريقي الهلال والزمالك المصري في السادس من أكتوبر المقبل، بينما من المقرر أن يواجه الهلال الاتفاق يوم الجمعة 5 من أكتوبر المقبل في الدوري، مما يعني أن المواجهة تسبق نهائي السوبر السعودي المصري بيوم واحد، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية تأجيل المواجهة الدورية للفريق الهلالي.



