الصين تعلن إجراءات جديدة للتجارة الخارجية

اتخذت الحكومة الصينية إجراءات جديدة بشأن التجارة عبر الحدود لتحسين بيئة الأعمال في موانئها تشمل تبسيط الوثائق التنظيمية و تحسين عمليات التفتيش و تقصير وقت التخليص و خفض التكاليف الإجمالية.





و قال تشانغ قوانغ تشي رئيس المكتب الوطني الصيني لإدارة الموانئ إنه " ينبغي في هذا الشأن الإبلاغ عن البضائع في وقت مبكر" ، موضحا أن البضائع التي لا تحتاج إلى تفتيش يمكن إطلاقها مباشرة بعد وصولها إلى الموانئ كما أنه يمكن للسلع التي تتمتع بتأمينات جمركية أن يتم دفع الضرائب والرسوم عنها بعد مرورها من البوابات الحدودية عوضا عن الدفع المسبق.





و تخطط الحكومة الصينية لخفض وقت التخليص على الاستيراد والتصدير بمقدار الثلث.. فيما أوضح خبراء أنه مع حلول أواخر عام 2021 سيتم خفض الوقت إلى النصف.





وأضاف رئيس المكتب الوطني الصيني لإدارة الموانئ إن " الانفتاح يحقق الإنصاف والمنافسة تلهم الحيوية.. و بحلول نهاية أكتوبر المقبل سيتم الإعلان عن قائمة رسوم الميناء المحلي " وقال : "يجب ألا تكون هناك رسوم إضافية منفصلة عما هو موجود في القائمة".





ومن المتوقع تخفيض تكاليف الإمتثال للحاويات المستوردة والمصدرة بمتوسط ??قدره 100 دولار أمريكي على أساس أسعار عام 2017.. إذ تبذل الحكومة الصينية جهودا متواصلة لتسهيل التجارة عبر الحدود وأعمال الموانئ.