طريقة عمل البيتزا المارجريتا
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:38 م
المقادير:
للعجينة:
طحين: 3 أكواب ونصف
ملح: ملعقة صغيرة
الماء: كوب
الخميرة الفورية: ملعقة كبيرة
سكر: ملعقة صغيرة
للحشو:
صوص البيتزا: 2 كوب "جاهز"
جبن موزاريلا: 2 كوب "مبشور"
زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير:
1- اخلطي الطحين مع الملح في وعاء.
2- اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيه لمدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة.
3- أضيفي نصف كمية الطحين لخليط الماء والخميرة واعجيني باليد.
4- أضيفي باقي كمية الطحين مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.
5- ادهني العجين بالقليل من الزيت وضعيها في وعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتحمر العجين.
6- سخني الفرن على حرارة 260 درجة.
7- قسمي العجين إلى 4 كرات.
8- مدي العجين على سطح مرشوش طحين حسب السماكة المفضلة.
9- ضعي العجين في صينية البيتزا.
10- وزعي زيت الزيتون على العجين ثم صوص البيتزا والجبن الموزريلا.
11- أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج العجين ويذوب الجبن وقدميها ساخنة.