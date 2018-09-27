طريقة عمل البيتزا المارجريتا

المقادير:





للعجينة:

طحين: 3 أكواب ونصف

ملح: ملعقة صغيرة

الماء: كوب

الخميرة الفورية: ملعقة كبيرة

سكر: ملعقة صغيرة





للحشو:

صوص البيتزا: 2 كوب "جاهز"

جبن موزاريلا: 2 كوب "مبشور"

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة









طريقة التحضير:





1- اخلطي الطحين مع الملح في وعاء.





2- اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيه لمدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة.





3- أضيفي نصف كمية الطحين لخليط الماء والخميرة واعجيني باليد.





4- أضيفي باقي كمية الطحين مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.





5- ادهني العجين بالقليل من الزيت وضعيها في وعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتحمر العجين.





6- سخني الفرن على حرارة 260 درجة.





7- قسمي العجين إلى 4 كرات.





8- مدي العجين على سطح مرشوش طحين حسب السماكة المفضلة.





9- ضعي العجين في صينية البيتزا.





10- وزعي زيت الزيتون على العجين ثم صوص البيتزا والجبن الموزريلا.



