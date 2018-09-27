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طريقة عمل البيتزا المارجريتا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:38 م
طريقة عمل البيتزا المارجريتا
بيتزا مارجريتا
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المقادير:

للعجينة:
طحين: 3 أكواب ونصف
ملح: ملعقة صغيرة
الماء: كوب
الخميرة الفورية: ملعقة كبيرة
سكر: ملعقة صغيرة

للحشو:
صوص البيتزا: 2 كوب "جاهز"
جبن موزاريلا: 2 كوب "مبشور"
زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة


طريقة التحضير:

1- اخلطي الطحين مع الملح في وعاء.

2- اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيه لمدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة.

3- أضيفي نصف كمية الطحين لخليط الماء والخميرة واعجيني باليد.

4- أضيفي باقي كمية الطحين مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

5- ادهني العجين بالقليل من الزيت وضعيها في وعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتحمر العجين.

6- سخني الفرن على حرارة 260 درجة.

7- قسمي العجين إلى 4 كرات.

8- مدي العجين على سطح مرشوش طحين حسب السماكة المفضلة.

9- ضعي العجين في صينية البيتزا.

10- وزعي زيت الزيتون على العجين ثم صوص البيتزا والجبن الموزريلا.

11- أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج العجين ويذوب الجبن وقدميها ساخنة.
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