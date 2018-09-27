سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الخميس 27/9/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع .





واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.