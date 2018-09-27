كاديلاك إسكاليد 2020 الجديدة ستمتلك تصميم مدهش!

عقدت كاديلاك في الأيام القليلة الماضية حدث خاص بوكلائها حول العالم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية كشفت فيه عن إسكاليد 2020 الجديدة كلياً والوافد الجديد لأسطولها XT6، وكانت الدعوة الموجهة خاصة فقط لشركاء الشركة لتقديم أرائهم حول التصميم النهائي للسيارتين.





عضو مجلس الإدارة وأحد ملاك كاديلاك السيد Ed Williamson تحدث حول إسكاليد الجديدة وذكر أن التصميم الجديد سيعجب الجماهير خاصة داخلية السيارة، ولكنه نفى الشائعات حول وجود ثلاثة خيارات جديدة للمحركات وذكر أن الجيل الجديد سيتمتع بنفس محركات الجيل الحالي.



