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عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:32 م
عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

 

 ذكر مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولي الفريق حصلوا على توقيع محمود متولي، مدافع الإسماعيلي، وذلك خلال الشهور الماضية حيثُ يرغب اللاعب في إرتداء القميص الأحمر في أقرب وقت.

 

وأكد المصدر أن مسؤولي المارد الأحمر يرغبون في معرفة مطالب الإسماعيلي للموافقة على بيع محمود متولي الذي وقع للأهلي رغبةً في خوض تجربة جديدة.

 

جدير بالذكر فأن عقد محمود متولي ينتهي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المقبل، ويتمسك اللاعب بالانتقال إلى النادي الأهلي ويرفض بشدة تجديد عقده.

 

 

المزيد عن: محمود متولي الأهلي الإسماعيلي أخبار الرياضة
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