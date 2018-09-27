ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كل ما تريد معرفته عن محور قوص - نقادة في قنا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:28 م
كل ما تريد معرفته عن محور قوص - نقادة في قنا
طباعة
دنيا عادل
 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، محور قوص نقادة بمحافظة قنا، والذي يعد أحد أكبر المشروعات لتنمية جنوب الصعيد، لدعم الاستثمارات وتنشيط السياحة.

وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بمحور قوص، وذلك خلال السطور التالية.

1- تصل تكلفة المحور المالية إلى ما يزيد عن مليار و100 مليون جنيه.

2- يؤدي محور "قوص- نقادة" إلى ربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي.

3- يصل طول المحور على النيل بطول 19 كيلو مترًا.

4- سيؤدي المحور إلى تيسير حركة الانتقال بين شرق وغرب النيل.

5- يحقق المحور نقلة حضارية وتنموية كبيرة للمحافظة، خاصة أنه سيربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة.

6- تم الانتهاء من تنفيذ نفق بالكامل في قرية العليقات.

7- تم الانتهاء من 50 خازوقًا و2 قاعدة خرسانية بمنطقة طرح غرب النيل.

8- يضم محور قوص 15 كوبري و4 أنفاق.

9- تم الانتهاء من صب 124 خازوقًا خرسانيًا بالمجرى الملاحي للنيل، وجاري البدء في تنفيذ مرحلة القواعد والأعمدة.

10- يخدم المحور مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المنطقة الصناعية والمثلث الذهبي، إلى جانب المنطقة الاستثمارية بمدينة قفط.

المزيد عن: وزير النقل هشام عرفات مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
0
x
21:00
1
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
17:10
0
أحد
الحزم
1
x
17:35
1
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
2
x
18:30
4
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
1
x
18:30
4
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 11:00:02 PM