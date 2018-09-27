كل ما تريد معرفته عن محور قوص - نقادة في قنا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، محور قوص نقادة بمحافظة قنا، والذي يعد أحد أكبر المشروعات لتنمية جنوب الصعيد، لدعم الاستثمارات وتنشيط السياحة.





وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بمحور قوص، وذلك خلال السطور التالية.





1- تصل تكلفة المحور المالية إلى ما يزيد عن مليار و100 مليون جنيه.





2- يؤدي محور "قوص- نقادة" إلى ربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي.





3- يصل طول المحور على النيل بطول 19 كيلو مترًا.





4- سيؤدي المحور إلى تيسير حركة الانتقال بين شرق وغرب النيل.





5- يحقق المحور نقلة حضارية وتنموية كبيرة للمحافظة، خاصة أنه سيربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة.





6- تم الانتهاء من تنفيذ نفق بالكامل في قرية العليقات.





7- تم الانتهاء من 50 خازوقًا و2 قاعدة خرسانية بمنطقة طرح غرب النيل.





8- يضم محور قوص 15 كوبري و4 أنفاق.





9- تم الانتهاء من صب 124 خازوقًا خرسانيًا بالمجرى الملاحي للنيل، وجاري البدء في تنفيذ مرحلة القواعد والأعمدة.





10- يخدم المحور مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المنطقة الصناعية والمثلث الذهبي، إلى جانب المنطقة الاستثمارية بمدينة قفط.



