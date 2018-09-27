سبق – السعودية | 100 شخصية بارزة تتحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار 2018
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:30 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن قائمة المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، حيث تضم القائمة أكثر من 100 شخصية بارزة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث من المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر من هذا العام.
وسيقوم المتحدثون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي "الاستثمار في التحول"، و"التقنية كمصدر للفرص"، و"تطوير القدرات البشرية"، إضافة إلى عددٍ من الأسئلة البارزة من ضمنها: كيف سيتمكن قادة الأعمال والحكومات من وضع رؤية مشتركة للمستقبل وإلى أي مدى ستُسهم رؤوس الأموال الجريئة في تشكيل مستقبل الابتكار؟ وكيف ستغيّر التقنية الغامرة من أسلوب حياتنا وأعمالنا بالإضافة إلى طرق صنعنا للأشياء؟.
وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيقوم المتحدثون بإلقاء الضوء على أبرز التوجهات الاستثمارية التي ستُشكل ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.
المصدر:- صحيفة سبق
كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن قائمة المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، حيث تضم القائمة أكثر من 100 شخصية بارزة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث من المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر من هذا العام.
وسيقوم المتحدثون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي "الاستثمار في التحول"، و"التقنية كمصدر للفرص"، و"تطوير القدرات البشرية"، إضافة إلى عددٍ من الأسئلة البارزة من ضمنها: كيف سيتمكن قادة الأعمال والحكومات من وضع رؤية مشتركة للمستقبل وإلى أي مدى ستُسهم رؤوس الأموال الجريئة في تشكيل مستقبل الابتكار؟ وكيف ستغيّر التقنية الغامرة من أسلوب حياتنا وأعمالنا بالإضافة إلى طرق صنعنا للأشياء؟.
وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيقوم المتحدثون بإلقاء الضوء على أبرز التوجهات الاستثمارية التي ستُشكل ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.
المصدر:- صحيفة سبق
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية