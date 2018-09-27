تفاصيل استعدادات "البحيرة" لتفعيل مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي



تستعد محافظة البحيرة، لانطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وأعضاء مجلس النواب، اعتبارا من 1 أكتوبر القادم وتستمر على مدار شهرين.



حيث أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المبادرة تستهدف المسح الطبي الشامل لعدد 3 مليون و750 ألف مواطن فوق سنة الـ 18 عام من إجمالي سكان محافظة البحيرة من خلال عدد 408 وحدة صحية و14 ألف و460 فريق مشارك من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.



وأضاف "عثمان" أنه المبادرة ستنطلق يوم الاثنين 1 أكتوبر وتعمل على فترتين من 9 صباحا إلي 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى التاسعة مساءًا، مشيرا إلى انه تم تخصيص الخط الساخن رقم 15335 للاستعلام وتلقى الشكاوى من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وسيتم إرسال البيانات التحليلية لمحافظتهم.



كما تم التأكيد على:-

1- قيام رؤساء الوحدات المحلية بحشد المواطنين وتوعيتهم بأهمية ودور الحملة وقيامهم بتوفير وسائل نقل منتظمة للمواطنين إلى أماكن إجراء المسح ونقل المكتشف إصابتهم إلى أماكن التقييم بصفة دورية وعمل مظلات الحماية من حرارة الشمس والأمطار.



2- قيام مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بمخاطبة منظمات المجتمع المدني بنطاق المحافظة بتوفير الدعم من خلال المشاركة لبرامج التوعية وحشد المواطنين وتوفير وسائل نقل منتظمة للمواطنين إلى أماكن إجراء المسح ونقل المكتشف إصابتهم إلى أماكن التقييم بصفة دورية.



3- قيام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بعمل فرق من مراكز الشباب لتنظيم وتيسير عملية المسح والمشاركة في حشد المواطنين وتوعيتهم.



4- التنسيق مع رؤساء القرى والعمد والمشايخ بتيسير أي عقبات تواجه الخطة وإنارة الشوارع المحيطة بنطاق الحملة وتامين المقرات وتيسير حركة المرور وتمهيد الطرق ورفع كفاءتها.



5- التنسيق ما بين الوحدات المحلية والإدارات الصحية بكل وحدة محلية لعمل خطة لرفع القمامة يوميًا عند نقاط المسح وما حولها.



6- الإعلان عن الحملة على المواقع الالكترونية بالمديريات والمدن ومتابعة فعاليتها لإحداث التواصل مع المواطنين.



7- قيام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بتفعيل دور الرائدات الريفيات بالمدارس بعمل التوعية بأهمية الحملة وخاصة بالمدارس الثانوي.



8- قيام جامعة دمنهور بعمل فرق من شباب الجامعة وتيسير عملية المسح والمشاركة في حشد المواطنين وتوعيتهم.



9- التأكيد على دور وسائل الإعلام وتوعية المواطنين من خلال مديرية الأوقاف ودور العبادة والكنائس وقيام الأئمة والخطباء بالتعريف بالحملة بالمساجد والكنائس.



10- تفعيل دور رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في إنجاح الحملة ودور مراكز الشباب وقصور الثقافة بمدن ومراكز المحافظة بحشد وتوعية المواطنين.



11- التأكيد علي دور الأجهزة الشعبية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لما لهم من صوت مسموع لدى المواطنين وقاعدة شعبية لابد من تفعيلها في حشد وتوعية المواطنين بأهمية الحملة.