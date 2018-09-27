الإفراج عن 1123 سيارة بـ219 مليون جنيه من جمارك السويس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر أغسطس 2018 عن 1109 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى، بقيمة جمركية لهذه السيارات بحوالى 219 مليونا و225 ألف و 484 جنيها.





وخلال شهر أغسطس 2018 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 14 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 40 مليونا و712 ألف و508 جنيهات.

كما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 101 مليون و61 ألفا و927 جنيها، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 53 مليونا و910 آلاف و104 جنيهات.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أغسطس 2018 عن 1123 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 259 مليونا و937 ألفا و992 جنيها، وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 154 مليونا و972 ألفا و31 جنيها.

ومن ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أغسطس الماضى 115 سيارة كما تم إعادة تصدير 303 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.



