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نتنياهو ينشر صورا لموقع إيراني نووي سري

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:24 م
نتنياهو ينشر صورا لموقع إيراني نووي سري
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وكالات
 

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، صورا زعم أنها لموقع إيراني نووي سري في طهران.


كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، في صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه ينشر، للمرة الأولى، صورا لموقع إيراني نووي سري في طهران، يعتقد أنه مستودع أو مخزن ذري في طهران، وذلك عبر دائرة البحث "جوجل إيرث".


وذكر نتنياهو خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تواصل أنشطتها النووية، بالرغم من الاتفاق النووي، مشيرا إلى امتلاك إيران مخزن ذري في طهران. قائلا: "إن إيران لديها مخزن ذري في طهران، وهو أمر أكشفه للمرة الأولى".


وتابع نتنياهو "حصلنا على ألف مستند وشريط فيديو يكشف أن هناك مباني في طهران لصناعة أسلحة نووية"، مطالبا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش على مخازن إيران السرية، قبل أن يتم تطهيرها".    

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