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تحديث لوحة مفاتيح SwiftKey يجلب ترجمة مايكروسوفت على أندرويد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:24 م
تحديث لوحة مفاتيح SwiftKey يجلب ترجمة مايكروسوفت على أندرويد
أرشيفية
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تعتبر لوحة مفاتيح SwiftKey التطبيق الأشهر في هذا المجال على الهواتف الذكية لما تقدمه من ميزات كبيرة تساعد المستخدم بالحصول على خواص إضافية بكل سهولة، وهو ما سيستمر مع التحديث الأخير للتطبيق على نظام تشغيل أندرويد.

حيث ضمنت الشركة المطورة للتطبيق خدمة الترجمة من مايكروسوفت إلى لوحة مفاتيحها، مما يتيح للمستخدم الحصول على ترجمة فورية للكلمات بشكل سهل وبأكثر من 60 لغة مختلفة من لغات العالم. وتعمل الإضافة الجديدة على تقديم خيار ترجمة الجمل أو الكلمات في المحادثات بشكل فوري، مما يجعل إمكانية فهم المتحدثين بلغات أخرى دون نسخ الكلام لتطبيق ترجمة لفهمه.

الأمر اشبه إلى حدٍ كبير مع خاصية الترجمة التي توفرها تويتر على شبكتها من مايكروسفت، ولكن على SwiftKey سيكون الأمر أكثر شمولية.
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