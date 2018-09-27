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شاهد.. برومو تطوير سكك حديد مصر

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:33 م
شاهد.. برومو تطوير سكك حديد مصر
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كساب أحمد
 

عرضت فضائية "النيل للأخبار" برومو تطوير سكك حديد مصر، وجاء فيه أن الحكومة وقعت عقدًا مع تحالف روسي مجري لتوريد وصناعة 1300 عربة جديدة بتكلفة تقدر بـ22 مليار جنيه دون أعباء القرض الميسر.

وأضاف أن الجانب الروسي تعهد ببناء ورشة لصيانة عربات السكة الحديد على نفقته بتكلفة تقدر بـ30 مليون يورو، خلاف التعهد بتدريب العاملين بهذه الورشة لخمسة عشر سنة، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى من العربات الجديدة ستصل بعد 14 شهرًا.


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