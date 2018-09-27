جيف بريدجس يروج لـ Bad Times at the El Royale في غياب دكوتا جونسون

كانت قد افتتحت النجمة الشابة داكوتا جونسون العرض الخاص لفيلمها الجديد Bad Times at the El Royale بمدينة لوس أنجلوس بحضور جماهيري وإعلامي كبير.





وظهر اليوم النجم جيف بريدجس بطل الفيلم في المؤتمر الصحفي الترويجي له بمدينة نيويورك، قبيل العرض الافتتاحي له بالمدينة، في غياب للنجمة الشابة داكوتا جونسون.





وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن عن نمط الحياة بالملاهي الليلية بالولايات المتحدة في فترة التسعينات.