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جيف بريدجس يروج لـ Bad Times at the El Royale في غياب دكوتا جونسون

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:20 م
جيف بريدجس يروج لـ Bad Times at the El Royale في غياب دكوتا جونسون
جيف بريدجس
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أحمد جمال أحمد
 

كانت قد افتتحت النجمة الشابة داكوتا جونسون العرض الخاص لفيلمها الجديد Bad Times at the El Royale بمدينة لوس أنجلوس بحضور جماهيري وإعلامي كبير.


وظهر اليوم النجم جيف بريدجس بطل الفيلم في المؤتمر الصحفي الترويجي له بمدينة نيويورك، قبيل العرض الافتتاحي له بالمدينة، في غياب للنجمة الشابة داكوتا جونسون. 


وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن عن نمط الحياة بالملاهي الليلية بالولايات المتحدة في فترة التسعينات.

جيف بريدجس يروج لـ Bad Times at the El Royale في غياب دكوتا جونسون
جيف بريدجس يروج لـ Bad Times at the El Royale في غياب دكوتا جونسون
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