لائحة الأهلي.. نشاط كبير للجنة الطفل في حضور طارق قنديل

عقدت لجنة الطفل بالنادي الأهلي اجتماعًا وديا مع عدد من الأعضاء بمختلف أعمارهم في مقر النادي بالجزيرة، لنشر مزيد من التوعية لدى الأعضاء بشأن لائحة النادي الأهلي، وضرورة حضور الجمعية العمومية غير العادية بكثافة، غدًا، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.









وسبق الاجتماع جلسة ودية لطارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، مع الكثير من عضوات النادي وأعضاء لجنة المرأة، للحديث في نفس الأمر وضرورة نشر التوعية بين الأعضاء بالتواجد غدًا، الجمعة، في مقر النادي بالجزيرة.









وتقام، غدا، بدءا من التاسعة صباحا، إجراءات الجمعية العمومية غير العادية بمقر النادي بالجزيرة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، حيث تتطلب اللائحة حضور 12,500 عضو ممن لهم حق الحضور، من أجل التصويت على اللائحة واعتمادها، وفقا لتصويت الأعضاء.



