توتي يتحدث عن كتابه الجديد

توتي :

رد فرانشيسكو توتي على لوتشيانو سباليتي وفرانكو بالديني وأصر على أنهما يجب أن يكونا سعيدين بذكرهما في سيرته الذاتية. واليوم هو عيد ميلاده الثاني والأربعين وأحياه أسطورة روما من خلال إطلاق سيرته الذاتية Un Capitano مع احتفال فخم داخل الكولوسيوم. وقال توتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا : "أشعر بالفخر والسعادة من أمسية هامة كهذه. اليوم هو عيد ميلادي ولكن في سيرتي الذاتية اتحدث اليوم عن الرجل الفتى وعن كل ما عشته منذ الطفولة إلى هذه اللحظة".









ولم يستمتع الجميع بالكتاب، حيث انزعج مدرب روما السابق سباليتي والمدير الحالي بالديني بسبب ادعائه بأنهم دفعوه إلى الاعتزال.









وأضاف : "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا. آمل ألا يكون هناك المزيد من الأشخاص الذين سيكونون غاضبين. لقد كتبت الكتاب لأتحدث عني وعن 25 سنة قضيتها في روما. يجب أن يكونوا سعداء لأنني ذكرت لهم أيضا".









واختتم توتي تصريحاته قائلاً : "كنت أفضل أن أقرر متى أعتزل لأنني أدرى برأسي وجسدي عندما يكون الوقت المناسب للإعتزال. ربما كنت سأفعل ذلك في تلك السنة على أي حال ولكن بطريقة مختلفة".



