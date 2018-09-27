بعد إعلان تسليمها رئاسة مجموعة الـ77 لعام 2019.. برلمانيون: فلسطين في قلب الجميع

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع مجموعة الـ77 والصين، اليوم الخميس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73، وألقى الرئيس السيسي، الكلمة الافتتاحية للاجتماع، حيث تترأس مصر المجموعة في دورتها الحالية.





وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تسليم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2019، يؤكد دعم الرئيس للقضية الفلسطينية، والتي لها أثار إيجابية عديدة، توضح للعالم بأن فلسطين دولة مستقلة موجودة على الخريطة.





وأكد "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن فلسطين في قلب كل مواطن مصري وعربي، وأن الشعب المصري ضحى كثيرًا من أجل فلسطين، مشيرًا إلى أن جميع الرؤساء الذين حكموا مصر لم يتخلوا عن القضية الفلسطينية، وقاموا بدعمها، إلا الجاسوس المعزول محمد مرسي.





من جانبه، قال العميد حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسليم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2019، تبعث رسالة واضحة لدول العالم بوجود دولة تسمى فلسطين، أراضيها محتلة وحرماتها منتهكة، يشاهدها العالم ويظل ساكنًا.





وأوضح "القسط" في تصريحاته لـ"الفجر"، أن الرئيس السيسي يعمل دائمًا على إبراز القضايا الهامة في جميع المحافل الدولية، لافتًا إلى بعض القضايا التي تحدث عنها الرئيس وهي القضاء على الفقر، وأهداف التنمية المستدامة والتي لن تتحقق إلا بالتمويل اللازم، وتوفير فرص العمل للشباب هو التحدي الأول لدول المجموعة، وغيرها من قضايا، مؤكدًا أن الرئيس أعاد لمصر مكانتها الدولية بعد أن كانت مُهدرة قبل ذلك.









وفي ذات السياق، قالت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تسليم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2019، يوضح للعالم أن القضية الفلسطينية محور أساسي لدى النظام والشعب والحكومة المصرية، ويؤكد موقفها الثابت في القضية الفلسطينية.





وأكدت "خضير"، أن ترأس فلسطين مجموعة الـ77 عام 2019، يؤكد هويتها العربية، ويرفع من شأنها، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية لن تحيا إلا من خلال التوافق فيما بينهم.





وقال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس السيسي، أمام الأمم المتحدة هو الأقوى في الخطابات التى ألقاها من منصة الأمم المتحدة.





وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، أن الرئيس حدد في خطابه عدد من النقاط الهامة، حيث تحدث عن فقدان المصداقية في الأمم المتحدة، وحديثه عن القضية الفلسطينية هام جدًا، حيث أكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وبعث بالعديد من الرسائل، ورد الفعل الشعبي على الخطاب كان مرتاح جدًا، حيث أن الخطاب جسد آمال المصريين، وأكد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية.



